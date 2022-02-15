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Спорт15 февраля 2022 8:01

Александр Логинов получил бронзовую медаль Олимпиады в мужской эстафете

Это уже вторая медаль на Олимпиаде для него
Наталия Калинина
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Наша команда

Наша команда

Сегодня, 15 февраля, команда сборной России по биатлону получила бронзу в мужской эстафете 4 x 7.5 км. В состав команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Саратовец Александр Логинов хорошо проявил себя на втором этапе и передал эстафету первым. Сборная долгое боролась за первое место, но из-за ошибок под конец гонки в итоге оказалась на третьем месте.

Это медаль стала для саратовского спортсмена стала уже второй на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее он получил бронзу за смешанную эстафету.

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