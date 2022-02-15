Александр Логинов получил бронзовую медаль Олимпиады в мужской эстафете

Наша команда
Сегодня, 15 февраля, команда сборной России по биатлону получила бронзу в мужской эстафете 4 x 7.5 км. В состав команды вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Саратовец Александр Логинов хорошо проявил себя на втором этапе и передал эстафету первым. Сборная долгое боролась за первое место, но из-за ошибок под конец гонки в итоге оказалась на третьем месте.
Это медаль стала для саратовского спортсмена стала уже второй на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее он получил бронзу за смешанную эстафету.
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