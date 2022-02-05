Александр Логинов. Трансляция Матч-ТВ
Сегодня, 5 февраля, Александр Логинов стал бронзовым призером Олимпийской смешанной эстафеты в Пекине. Наша команда завоевала «бронзу» в смешанной эстафете 4х6 км по биатлону.
В Состав команды вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Эта медаль стала второй для сборной России на Зимних Олимпийских играх в Пекине.
Старт соревнований
Эстафета
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