Сегодня отмечаются Международный день операционной медсестры и День вывода советских войск из Афганистана

Марина Мерзликина

В городской клинической больнице Балаково трудятся 26 операционных сестёр. Все они опытные и надёжные помощницы врачам-хирургам, но только одной из них довелось пройти горнило афганской войны.

О ней рассказали «КП-Саратов» в ГУЗ СО «БГКБ».

Речь о Марине Петровне Мерзликиной – операционной медсестре оперблока нашей хирургической службы.

Медицинское образование юная Марина получала в медицинском техникуме Вольска, благодаря чему в 1980 году блестяще защитила диплом. Спустя три года девушка становится частью коллектива городской больницы Балакова.

Но судьба, вещь непредсказуемая. Ровно через три года военный самолёт уносил Марину Мерзликину за тысячи километров от Родины. Она летела в Кабул в качестве добровольца. Впереди её ждали два года службы по контракту, ставшие серьёзным испытанием как для крепости духа, так и верности выбранной профессии.

Госпиталь, где работала Марина, находился далеко от зоны боевых действий, но поток раненных там никогда не иссякал. Напротив, это было место сосредоточения крайне сложных пациентов. Нередко людей здесь собирали по частям.

И именно там, в горной, неприветливой стране, в операционных полевого госпиталя, Марина своими глазами увидела, как случаются чудеса. Руки полевых хирургов обладали поистине волшебной силой, так как ими они вытаскивали с того света даже самых безнадёжных пациентов! И такое случалось практически каждый день.

Марина Петровна старалась во всём быть подмогой для коллег и это был титанический труд. Случались времена, когда молодая медсестра не выходила из операционной по 20 часов кряду семь дней в неделю.

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Невзирая на скорпионов, песчаные бури, бушующий среди местного населения брюшной тиф, дневную жару в +60 и ночные заморозки, близость боевых действий и постоянный недосып, молодая девушки уверенно и методично постигала тонкости непростой профессии операционной медсестры.

Но служба в Афганистане дала Марине Петровне не только бесценный опыт и жизненную закалку. На войне она встретила своего будущего супруга Владимира. В 2022 году будет ровно 35 лет как они вместе. В счастливом браке у них родилось две дочери.

Возвратившись на Родину, Марина Петровна вернулась на прежнее место работы. И сегодня любой из балаковских хирургов вам скажет, что работать в команде с таким профессионалом, как Марина Петровна, дорогого стоит!

Коллеги по хирургической службе очень уважают Марину Мерзликину и ценят её за образцовую дисциплину, любовь к порядку, мудрость, хладнокровие, рассудительность и, естественно, за профессионализм.

Поздравляем всех операционных сестёр с профессиональным праздником! А Марину Петровну Мерзликину ещё и с Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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