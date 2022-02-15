Все трассы в Саратовской области 15 февраля открыты для проезда

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По состоянию на 07:00 15 февраля осадки наблюдаются в пяти районах Саратовской области. Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, на расчистке автодорог области работало 542 единицы техники.

На федеральных автомобильных дорогах –236 единиц техники, на региональных – 102 ,

на муниципальных дорогах - 204 единицы.

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