В Энгельсе построят ледовый дворец почти за 256 миллионов рублей. Аукцион объявили 12 февраля, в субботу. Напомним, ранее Роман Бусаргин потребовал от ответственных лиц объявить аукционы по всем объектам, строящихся в рамках федеральных и региональных госпрограмм.

На сайте Госзакупок опубликовали аукцион на строительство арены за 255 миллионов рублей. Ледовая арена появится на Садовой улице.

Заявки на строительство принимаются до 24 февраля. Объект планируется сдать до 30 июня 2023 года.

Напомним, проект инициирован Спикером ГД Вячеславом Володиным.

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