Совещание Романа Бусаргина

После нападения на пятилетнего мальчика в Энгельсе по работе соцслужб проведут проверку. Об этом и других поручениях пишет сегодня, 14 февраля, в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Министерству руда и социальной защиты поручено проанализировать работу соцслужб и подготовить предложения по улучшению ее эффективности.

Министерства, занятые реализацией региональных и федеральных программ, должны до 25 февраля объявить об открытии тендеров по всем объектам.

- Министру-председателю комитета культурного наследия при правительстве региона Владимиру Мухину поручено обеспечить сохранность всех охраняемых объектов.

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