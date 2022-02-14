Фото: СУ СК - Саратов

Хозяин сгоревшего в Саратове дома погиб из-за неосторожного обращения с огнем. Появились подробности пожара на Заречной, о котором сообщалось ранее сегодня, 14 февраля.

Утром на улице Заречной в селе Константиновка сгорел частный дом. Когда пожарные потушили пламя, под развалинами дома нашли тело неизвестного человека.

На место ЧП выехали следователи. Выяснилось, что дом отапливался печью. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас проводится доследственная проверка, личность погибшего устанавливают.

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