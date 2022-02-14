Сегодня, 14 февраля, неизвестный мужчина погиб на пожаре в Саратове, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 10:52, горел частный дом на улице Заречная в поселке Константиновка. Площадь пожара уточняется.

В результате пожара погиб мужчина, личность которого устанавливается. На месте работают два пожарных расчета.

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