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Происшествия14 февраля 2022 9:40

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Саратове

Загорелся дом на Заречной улице
Наталия Калинина
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Сегодня, 14 февраля, неизвестный мужчина погиб на пожаре в Саратове, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 10:52, горел частный дом на улице Заречная в поселке Константиновка. Площадь пожара уточняется.

В результате пожара погиб мужчина, личность которого устанавливается. На месте работают два пожарных расчета.

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