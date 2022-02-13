Родительский дом опустился на голову: В Вольском районе женщина погибла под рухнувшими конструкциями

Дом в Вольском районе рухнул на женщину и она погибла Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Нижняя Чернавка Вольского района Саратовской области 62-летняя женщина погибла под развалинами рухнувшего на нее дома.

Прибывшие на место ЧП на улице Заречной специалисты облспаса ее достали из-под завалов, но она уже была мертва – медики скорой констатировали ее гибель.

Следователь СК по городу Вольск провел осмотр места ЧП. По предварительным данным, женщина приехала в заброшенный дом ее матери, чтобы разобрать часть здания на дрова. В результате ее накрыло рухнувшими конструкциями.

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