Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 14:01

Родительский дом опустился на голову: В Вольском районе женщина погибла под рухнувшими конструкциями

Местная жительница пыталась разобрать дом своей матери на дрова
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дом в Вольском районе рухнул на женщину и она погибла

Дом в Вольском районе рухнул на женщину и она погибла

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Нижняя Чернавка Вольского района Саратовской области 62-летняя женщина погибла под развалинами рухнувшего на нее дома.

Прибывшие на место ЧП на улице Заречной специалисты облспаса ее достали из-под завалов, но она уже была мертва – медики скорой констатировали ее гибель.

Следователь СК по городу Вольск провел осмотр места ЧП. По предварительным данным, женщина приехала в заброшенный дом ее матери, чтобы разобрать часть здания на дрова. В результате ее накрыло рухнувшими конструкциями.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.