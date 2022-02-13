В Ленинском районе мужчина умер во время чистки крыши от снега

ЧП произошло сегодня на улице Техническая. На крыше двухэтажного дома 12А скончался мужчина. По предварительным данным, он очищал кровлю от снега и ему стало плохо.

Прибывшие медики констатировали смерть 61-летнего мужчины.

На место ЧП вызвали спасателей, которые сняли тело с крыши и передали оперативно-следственной группе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.