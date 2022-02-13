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Происшествия13 февраля 2022 8:38

В Ленинском районе мужчина умер во время чистки крыши от снега

Источник:kp.ru
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ЧП произошло сегодня на улице Техническая. На крыше двухэтажного дома 12А скончался мужчина. По предварительным данным, он очищал кровлю от снега и ему стало плохо.

Прибывшие медики констатировали смерть 61-летнего мужчины.

На место ЧП вызвали спасателей, которые сняли тело с крыши и передали оперативно-следственной группе.

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