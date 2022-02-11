Собака в Саратове

Вчера, 10 февраля, в Саратове бродячая собака напала на 12-летнего школьника. СУ СК по региону сообщает о начале доследственной проверки.

Инцидент произошел около дома № 10 по улице Чихарева. Бродячая собака бросилась на 12-летнего мальчика и несколько раз укусила его. Ребенок попал в больницу.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Напомним, аналогичный случай только что произошел в Балаково. Там от нападения животного пострадала девочка.

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