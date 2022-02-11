Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 10:55

В Саратове бродячая собака напала на 12-летнего школьника

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Собака в Саратове

Собака в Саратове

Вчера, 10 февраля, в Саратове бродячая собака напала на 12-летнего школьника. СУ СК по региону сообщает о начале доследственной проверки.

Инцидент произошел около дома № 10 по улице Чихарева. Бродячая собака бросилась на 12-летнего мальчика и несколько раз укусила его. Ребенок попал в больницу.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Напомним, аналогичный случай только что произошел в Балаково. Там от нападения животного пострадала девочка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.