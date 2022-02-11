В Балаково бродячая собака напала на девочку. СУ СК региона начало проверку осбтоятелсьтв случившегося.

Сообщается об инциденте сегодня, 11 февраля, около дома № 45 на улице Каховской. Бродячая собака укусила за руку девочку. Ребенок попал в больницу.

Организована доследственная проверка. Лиц, ответственных за отлов собак могут привлечь к ответственности.

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