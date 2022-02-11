Главврач саратовской больницы оценил возможности онлайн-медицины

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Цифровизация некоторых процессов в медицине позволит врачам уйти от бумажной волокиты и рационально использовать время. Так считает главный врач ГУЗ «СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева» Евгений Ковалев.

Напомним, президент России поддержал инициативу о введении дистанционных технологий в медицине. Речь идет об онлайн-продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты.

- Сегодня возможно получить многие услуги и оформить необходимые документы, не выходя из дома. Дистанционные технологии для выписывания рецептов позволят не только упростить получение лекарственных препаратов пациентами, но и позволяет значительно сэкономить время для медицинских работников, — уверен Евгений Ковалев.

Кроме того, главврач больницы в Коммунарке, глава комиссии ЕР по здравоохранению Денис Проценко предложил дать возможность врачу при наличии электронной медкарты проводить дистанционный прием пациентов и ставить диагноз, а также разрешить людям доставку рецептурных препаратов.

Саратовский главврач считает, что онлайн-продажа лекарств, как минимум, предотвращает риски заражения ковидом.

- Есть пациенты, которые имеют хронические заболевания, входят в диспансерную группу или группу риска и вынуждены «отстаивать» очереди. Во-первых, это риски заражения коронавирусной инфекцией, во-вторых, зачастую, трата времени, — отметил Евгений Ковалев и добавил, что цифровизация также даст возможность врачам уйти от потери лишнего времени.

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