На улице Паровозная нашли труп с разрезанным запястьем

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 10 февраля на улице Паровозная в Ершове Саратовской области нашли тело погибшего мужчины.

Возле одного из частных домов в снегу лежал 44-летний местный житель, вокруг была разбрызгана кровь. Медики бригады скорой медицинской помощи, котрых вызвали на место ЧП, констатировали его смерть.

Как сообщили в региональном СУ СКР, следователь в ходе осмотра тела зафиксировала телесные повреждения в виде резаной раны на запястье. Назначено судебно-медицинское исследование.

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