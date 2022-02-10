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Происшествия10 февраля 2022 18:37

На улице Паровозная нашли труп с разрезанным запястьем

44-летний мужчина лежал в снегу возле одного из частных домов
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 10 февраля на улице Паровозная в Ершове Саратовской области нашли тело погибшего мужчины.

Возле одного из частных домов в снегу лежал 44-летний местный житель, вокруг была разбрызгана кровь. Медики бригады скорой медицинской помощи, котрых вызвали на место ЧП, констатировали его смерть.

Как сообщили в региональном СУ СКР, следователь в ходе осмотра тела зафиксировала телесные повреждения в виде резаной раны на запястье. Назначено судебно-медицинское исследование.

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