В Балаково погрузчик сорвался с подставки и раздавил лежащего под ним ремонтника

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 10 февраля в Балаково на одном из предприятий сорвавшийся с подставки погрузчик упал на рабочего и раздавил его.

ЧП произошло на складе одного из крупных предприятий Балаково. Для ремонта погрузчика сюда прибыли рабочие подрядной организации.

Как установили следователи СУ СКР в Балаково, рабочие подняли погрузчик на металлическую подставку и зафиксировали его в приподнятом положении. Для ремонта 58-летний мастер подлез снизу под погрузчик, и в этот момент машина обрушилась вниз, придавив ремонтника.

Врачи скорой помощи, которые прибыли на место ЧП, зафиксировали смерть рабочего.

Сейчас следователи СКР продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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