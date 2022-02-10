В Балаково погрузчик сорвался с подставки и раздавил лежащего под ним ремонтника

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Утром 10 февраля в Балаково на одном из предприятий сорвавшийся с подставки погрузчик упал на рабочего и раздавил его.
ЧП произошло на складе одного из крупных предприятий Балаково. Для ремонта погрузчика сюда прибыли рабочие подрядной организации.
Как установили следователи СУ СКР в Балаково, рабочие подняли погрузчик на металлическую подставку и зафиксировали его в приподнятом положении. Для ремонта 58-летний мастер подлез снизу под погрузчик, и в этот момент машина обрушилась вниз, придавив ремонтника.
Врачи скорой помощи, которые прибыли на место ЧП, зафиксировали смерть рабочего.
Сейчас следователи СКР продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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