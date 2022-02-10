Володин заявил Исаеву, что если тот не справится с уборкой снега, придется уходить

Володин в Саратове

Сегодня, 10 февраля, Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область с рабочей поездкой.

Сейчас председатель Госдумы с губернатором Радаевым и мэром Исаевым находятся на улице Рахова, где обсуждают вопросы уборки снега и мусора.

Володин предложил отвечать чиновникам за неубранный снег.

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- В каждом районе должны быть созданы муниципальные предприятия. Главы районов должны отвечать за вывоз снега, мусора, ситуацию с бездомными собаками - они весной добрее не будут, озеленение, ремонт тротуаров. Перестраивайте работу, скажите, чего не хватает. Либо глава района справляется с обязанностями, либо должен уйти. Наведите порядок в городе.

Тут либо убрали, либо менять место работы. Снег возить из Волжского в Заводской неразумно. Справитесь – хорошо, молодец, не справитесь – придется уйти, - сказал парламентарий Михаилу Исаеву.

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