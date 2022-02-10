В минздраве Саратовской области рассказали, когда пойдет на спад омикрон

Олег Костин на брифинге

В минздраве Саратовской области рассказали, когда пойдет на спад эпидемия омикрона в регионе.Сегодня, 10 февраля, отвечая на вопросы журналистов на брифинге Олег Костин отметил, что пик заболеваемости еще впереди.

По прогнозам специалистов, распространение омикрона в регионе достигнет максимума через 8 – 9 дней и пойдет на спад через 18 – 20 дней.

Напомним, за последние дни, в связи с приходом омикрона, коронавирус стал распространятся в Саратовской области намного быстрее, в том числе среди детей. При этом переносят его люди в среднем легче, чем штамм дельта.

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