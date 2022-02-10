В Саратовской области дети в 1,5 раза чаще стали заражаться коронавирусом

В Саратовской области за прошедшую неделю в 1,5 раза выросло количество детей, заражающихся коронавирусом. Об этом сегодня, 10 февраля, в рамках очередного брифинга сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.
За последние сутки коронавирус выявили еще у 458 детей. На сегодня 176 несовершеннолетних остаются в стационарах региона, 39 из них попали туда за последние сутки.
Всего для лечения детей в регионе развернуто 360 коек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.