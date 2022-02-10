Житель Степного очень любил угонять трактора: «Шутки» закончились реальным сроком

В райцентре Степное Советского района 33-летнего угонщика техники приговорили к двум годам колонии строгого режима за очередной угон трактора. Его признали виновным в завледении техникой без цели угона.
Последний случай произошел 14 июля 2021 года. Ночью любитель погонять на чужой технике пробрался на территорию базы в промзоне Отроговское. Там он облюбовал трактор марки Т-150, завел двигатель и «рванул в пампасы».
Уехать далеко не получилось – уже в десяти метрах от базы он не сумел объехать стоявший прицеп и врезался в него.
Суд, учел позицию прокуратуры, в которой рассказали эту историю, а еще то, что этот мужчина ранее уже был несколько раз пойман и судим за аналогичные проступки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.