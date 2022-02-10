Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 3:20

Житель Степного очень любил угонять трактора: «Шутки» закончились реальным сроком

Мужчину в Саратовской области приговорили к реальному сроку за попытки покататься на чужой сельхозтехнике
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В райцентре Степное Советского района 33-летнего угонщика техники приговорили к двум годам колонии строгого режима за очередной угон трактора. Его признали виновным в завледении техникой без цели угона.

Последний случай произошел 14 июля 2021 года. Ночью любитель погонять на чужой технике пробрался на территорию базы в промзоне Отроговское. Там он облюбовал трактор марки Т-150, завел двигатель и «рванул в пампасы».

Уехать далеко не получилось – уже в десяти метрах от базы он не сумел объехать стоявший прицеп и врезался в него.

Суд, учел позицию прокуратуры, в которой рассказали эту историю, а еще то, что этот мужчина ранее уже был несколько раз пойман и судим за аналогичные проступки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.