Бусаргин пообещал не разглашать данные саратовских безработных, скупающих имущество на десятки миллионов рублей

Роман Бусаргин

С 2021 года в Саратовской области налоговая служба в рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов начала составлять списки тех жителей Саратовской области, которые не имея достаточного официального дохода покупают недвижимость, транспорт и иное имущество на десятки миллионов рублей.

- Налоговые и правоохранительные органы выявили случаи ведения нелегального бизнеса. В настоящее время в Саратове рабочей группой готовятся списки жителей, которые нигде не работают и не имеют официального дохода, однако приобретают имущество за десятки миллионов рублей, - сообщил в своем телеграм канале председатель правительства области Роман Бусаргин.

Он отметил, что важно не допускать перегибов - из списка исключат тех, чьи источники доходов понятны.

- Подчеркну, что персональные данные при проведении проверок разглашаться не будут, - пообещал Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.