Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 10:36

Кровавая поножевщина в Ртищево: Задержан престарелый мужчина

Задержанного подозревают в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В Ртищево задержан 73-летний подозреваемый в убийстве 41-летней женщины и пытавшийся убить 37-летнего мужчину.

В региональном СУ СКР сообщили, что подозреваемый задержан и отправлен судом под домашний арест. Оба дела сейчас объединены в одно производство.

Напомним, 8 февраля у подъезда многоквартирного дома по улице Красной в городе Ртищево обнаружено тело 41-летнего женщины с колото-резаным ранением грудной клетки с повреждением сердца.

В одной из квартир этого же дома нашли раненного 37-летнего мужчину. Его госпитализировали с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.