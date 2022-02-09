Кровавая поножевщина в Ртищево: Задержан престарелый мужчина

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В Ртищево задержан 73-летний подозреваемый в убийстве 41-летней женщины и пытавшийся убить 37-летнего мужчину.

В региональном СУ СКР сообщили, что подозреваемый задержан и отправлен судом под домашний арест. Оба дела сейчас объединены в одно производство.

Напомним, 8 февраля у подъезда многоквартирного дома по улице Красной в городе Ртищево обнаружено тело 41-летнего женщины с колото-резаным ранением грудной клетки с повреждением сердца.

В одной из квартир этого же дома нашли раненного 37-летнего мужчину. Его госпитализировали с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.

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