Радаев о темпах вакцинации в регионе: Почему расслабились?

В Саратовской области упали темпы вакцинации. При этом есть районы, где привились от коронавируса 90% населения, но в целом регион никак не приблизился к поставленной отметке в 80% вакцинации населения. Об этом заявил глава региона Валерий Радаев, который заметил, что главы некоторых районов «расслабились».

- Мы должны неуклонно двигаться к целевому ориентиру – 80%, при этом остаются районы, где уровень вакцинации ниже среднеобластного, - Аткарский, Краснокутский, Калининский, Аркадакский. Почему расслабились? Почему не ведется работа с населением? Пример таких районов, как Татищевский, Алгайский, Воскресенский, Балтайский, Турковский, Балашовский и Лысогорский, где вакцинировано свыше 90% населения, – говорит о том, что при грамотных подходах необходимые показатели достижимы. Просто нужно добиваться результата, - потребовал Валерий Радаев.

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