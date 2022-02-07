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Происшествия7 февраля 2022 7:38

За выходные 11 саратовцев пострадали от падений на обледеневших тротуарах

Девять человек получили серьезные травмы и госпитализированы
Источник:kp.ru
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На скользких дорогах и тротуарах за выходные получили травмы 11 саратовцев

На скользких дорогах и тротуарах за выходные получили травмы 11 саратовцев

За минувшие выходные скорая помощь в Саратове 11 раз выезжала на сообщения об серьезных уличных травмах. Горожане вывихивали и ломали конечности, разбивались, падая на обледенелых тротуарах.

После обследования врачами девять пострадавших пришлось госпитализировать.

Как уточнили «КП-Саратов» в областном минздраве, за выходные в Саратове не было пострадавших от падающих сосулек – вызовов скорой помощи по этому поводу не было.

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