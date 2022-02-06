Группа ВК «Трамваи и троллейбусы Саратова» приостанавливает ежедневную работу

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Популярная группа «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети ВКонтакте прекращает с понедельника, 7 февраля, ежедневную рутинную работу по информированию горожан о поломках, простоях городского электротранспорта и изменении расписаний.

Это связано, как говорится в заявлении администраторов группы, с началом более качественной работы официальной группы, которую создала когда-то в противовес общественной руководство СГЭТ. Впрочем, если повторятся попытки «стучать кулаком по столу», то «оглянуться назад никогда не поздно».

На сегодняшний день в группе состоят 36 тысяч подписчиков.

Приводим заявление администраторов группы полностью:

-В этот важный для истории группы момент обращаемся мы к вам. Мы — коллектив из рядовых работников МУПП "СГЭТ" и неравнодушных к судьбе саратовского электротранспорта людей, работающий для вас с конца 2016 года.

Ежедневной работой группы являлось повышение предсказуемости движения электротранспорта путем публикации информации, которую до момента создания группы было затруднительно найти — это сообщения о простоях, расписания движения и сведения об изменениях в движении дежурных вагонов и троллейбусов. В конце 2020 года, после давления общества на администрацию города, спровоцированного запретом руководства СГЭТ давать нам информацию о движении, предприятие создало официальную группу — это хороший результат. Тем не менее, качество работы и оформления официальной группы оставляло желать лучшего. Сейчас же, наконец, она изменилась к лучшему — уже и не стыдно заявить об этой группе и дать на неё ссылку: vk.com/sget_saratov.

Сейчас там есть прилично оформленные сообщения о простоях и расписания движения некоторых маршрутов. Не хватает расписания движения вечернего электротранспорта с 19 до 22 часов и ответов на вопросы пассажиров, а также ежедневной вечерней сводки об изменениях в расписании дежурных вагонов и троллейбусов. Надеемся, что в скором времени эти и другие сервисы там появятся. Даже если кто-нибудь вздумает, как в старые времена, стукнуть кулаком по столу с громогласным "Запретить!", мы уверены, что активные пассажиры не дадут наш общий транспорт и себя в обиду, отстоят свое право ездить на предсказуемых трамваях и троллейбусах.

В условиях адекватного ведения официальной группы СГЭТ пропадает смысл нашей рутинной повседневной работы — и мы останавливаем её с утра понедельника. Тем более, к сожалению, из-за нехватки дежурных качество ответов на вопросы и отслеживания простоев ухудшилось. Однако, этим работа группы не ограничивалась — мы продолжим держать вас в курсе любопытных событий из жизни предприятия, освещать его проблемы, писать транспортную аналитику, отстаивать право жителей и всего общества на социальный транспорт — ведь никуда не делись те, кто с радостью закрыл бы весь "убыточный, устаревший неманевренный" электротранспорт и пересадил бы вас на "комфортабельные, современные, юркие" автобусы и "маршрутки".

Кроме того, мы продолжим отвечать на вопросы пассажиров в личных сообщениях, но уже не оперативно (соответственно спрашивать о движении смысла нет). Вы можете узнать независимое мнение об аспектах работы на предприятии, возможно, разрешить какие-то конфликтные ситуации (такое в нашей практике за эти годы также было и неоднократно).

Сердечно благодарим работников, сообщавших о простоях — вы настоящие патриоты своего дела и предприятия, вы понимаете смысл и значение той работы, которую делаете и вам не все равно. Благодаря таким, как мы, нам и удалось предотвратить деградацию нашего транспорта до воронежского уровня (там полностью ликвидировали трамвай и почти полностью — троллейбус, это было сделано злонамеренно в угоду частным "маршруткам", которые заполонили город. Изначально, в 1991 году, система электротранспорта там была гораздо мощнее саратовской).

Что ж, вперед, будем жить по-новому! В случае чего оглянуться назад будет никогда не поздно, - говорится в сообщении группы ВК «Трамваи и троллейбусы Саратова».

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