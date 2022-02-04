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Происшествия4 февраля 2022 8:53

УФСБ настояло на лишении гражданства России двух экстремистов в саратовских колониях

Они занимались переправкой боевиков из России в Сирию
Источник:kp.ru
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УФСБпо Саратовской области

УФСБпо Саратовской области

УФСБ по Саратовской области инициировало лишение российского гражданства двух заключенных в саратовских колониях для дальнейшей их депортации после отбытия наказания.

Оба заключенных отбывают сроки в Саратовской области за преступления экстремистского и террористического характера, оба ранее были иностранцами, но получили гражданство РФ. Конкретно, эти люди организовали ячейку международного религиозного экстремистского объединения «Нурджулар» (запрещена на территории России) и занимались переправкой боевиков на территорию Сирийской Арабской Республики для войны на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).

Вот эти действия приравняли к сообщению ложных сведений об обязательстве соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации при вступлении в гражданство РФ.

Обоих экстремистов гражданства уже лишили.

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