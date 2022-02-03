Крытый рынок в Саратове

Земля под Крытым рынком в Саратове останется в частной собственности и не будет возвращена государству. Такое решение принял Арбитражный суд Поволжского округа, который расположен в Казани.

Напомним, ранее Росимуществу удалось вернуть участок в собственность государства. Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требования Территориального управления Росимущества. Участок площадью более 10 тысяч квадратных метров вернули в федеральную собственность, на основании того, что Крытый рынок является объектом культурного наследия федерального значения.

Однако в октябре 2021 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил ранее принятое решение. Теперь отмену постановления подтвердили и в кассационной инстанции.

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