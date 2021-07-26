Землю под Крытым рынком в Саратове вернули в собственность государства

Сегодня, 26 июля, Арбитражный суд Саратовской области постановил вернуть участок под Крытым рынком в Саратове в собственность РФ. Об этом пишет в своём Instagram мэр Михаил Исаев.
Уточняется, что городская администрация выступала в суде третьей стороной и поддерживала требование вернуть землю.
Суд удовлетворил требования Территориального управления Росимущества.
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