Землю под Крытым рынком в Саратове вернули в собственность государства

Сегодня, 26 июля, Арбитражный суд Саратовской области постановил вернуть участок под Крытым рынком в Саратове в собственность РФ. Об этом пишет в своём Instagram мэр Михаил Исаев.

Уточняется, что городская администрация выступала в суде третьей стороной и поддерживала требование вернуть землю.

Суд удовлетворил требования Территориального управления Росимущества.

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