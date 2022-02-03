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Происшествия3 февраля 2022 10:28

На трех улицах в Саратове отключили воду до вечера

Источник:kp.ru
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Очередное повреждение произошло 3 февраля на сетях ООО "КВС" в Саратове. На этот раз авария по адресу Международная, 30.

Без воды на время ремонта остались жители домов Мира,29,29а, Гвардейская 1,1а,3,3а, Международная, дома с № 26 по № 40.

Обещают все прочинить до 20.00 до тех пор воды не будет.

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