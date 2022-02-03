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Здоровье3 февраля 2022 9:47

В Саратовской области 72 машины такси обслуживают врачей поликлиник при вызове на дом

Объехать по 100 вызовов в день человек физически не в состоянии - Олег Костин
Источник:kp.ru
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Минздрав заключил договора со службами такси

Минздрав заключил договора со службами такси

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городах Саратовской области 72 машины такси вышли на рейсы с медиками – они доставляют врачей к пациентам. Таким образом в регионе решают проблему с большим количеством вызовов на дом. Об этом в ходе брифинга 3 февраля рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин. Он напомнил, что правительство региона выделило на оплату такси врачам 7,1 млн рублей.

- Прошу с пониманием отнестись к задержкам, как всегда бывает в пандемию. Врачи все работают, больше их взять негде – ни в Волгограде, ни в Москве, там ситуация еще хуже.

В первую очередь врачи идут к детям, к беременным женщинам, к пожилым, у них максимален риск тяжелого течения заболевания. Врач может обслужить 50 вызовов, если работает до 12 ночи, но 100-150 это физически невозможно, - заметил Костин.

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