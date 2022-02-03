За январь телефонные мошенники заработали на простодушных саратовцах 25 млн рублей

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За январь 2022 года в полицию Саратова обратились 143 жителя города с заявлениями о мошенничестве через телефонные звонки.

Саратовцы перевели аферистам 25 млн рублей только за январь. Это рекордный показатель для этого вида преступлений.

Накануне копилку мошенников в феврале пополнил 37-летний житель Заводского района, которому якобы позвонил сотрудник правоохранительного органа из Москвы и сообщил, что произошла утечка информации из банка. Для «спасения денег на счету» мужчину переключили на «представителя банка». Женщина на другом конце провода посоветовала саратовцу перевести сбережения на «безопасный» счет. Тот так и сделал - перечислил на указанный номер 150 000 рублей. Только после отправки денег, мужчина сообразил, что его обманули.

Полиция напоминает, что стоит быть внимательными при общении с незнакомцами особенно по телефону. В Саратове регулярно проводятся профилактические мероприятия в рамках акции «Осторожно, мошенничество». Судя по итогам января, профилактика пока не помогает.

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