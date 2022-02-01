В Саратове демонтируют железную дорогу вдоль набережной

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В Саратове в апреле начнут демонтаж участка железной дороги вдоль нового участка Набережной. Пути ведут к предприятию «Саратовские обои» и как сообщили представители компании, ими не используются. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Пути будут демонтировать так, чтобы не мешать строительству и благоустройству береговой линии.

В ходе совещания, которое провел по демонтажу железной дороги на набережной Бусаргин, обсуждалась судьба действующего железнодорожного подъездного пути к мукомольному заводу. Решено, что он не будет мешать функционированию набережной, к тому же на заводе пообещали провести реконструкцию погрузочной площадки.

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- Благоустройство береговой линии продолжается при поддержке спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

Нужно демонтировать железнодорожную линию и передать территорию городу Саратову для строительства автомобильной дороги, так как на новых участках необходимо обеспечить проезд для транспорта.

Перед территориальным управлением Росимущества поставлена задача оперативно отрабатывать все моменты, связанные с межеванием земель и другими имущественными вопросами, - сообщил Бусаргин.

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