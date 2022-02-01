На трассе в Вольском районе столкнулись «Нива» и цистерна

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

ДТП произошло в 17.30 31 января в районе 181 км дороги Р-228 в Вольском районе Саратовской области.

Пока сотрудники ГИБДД устанавливают, кто был виновником, что на дороге в этом месте не разъехались ВАЗ-2121 под управлением 65-летнего мужчины, и фура с полуприцепом, которой управлял 42-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы и госпитализирован.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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