Под Новыми Бурасами в столкновении машин погибла женщина

ДТП под Новыми Бурасами Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В 16.20 сегодня, 31 января, в Новобурасском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным регионального ГУ МВД, на шестом километре дороги Новые Бурасы - Лох - Гремячка - Красная речка столкнулись ВАЗ-21043 и LADA Granta под управлением 35-летнего мужчины.

В столкновении погибла 22-летняя пассажирка LADA Granta. Она скончалась на месте ДТП.

Водитель «четверки», 48-летний мужчина, доставлен в медицинское учреждение.

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