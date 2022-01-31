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Происшествия31 января 2022 9:42

В Саратове следователи проверят информацию об избитом сотруднике «скорой»

Инцидент произошел в Заводском районе
Наталия Калинина
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В Саратове следователи проверят информацию об избитом враче «скорой». Напомним, раньше об инциденте сообщили КП-Саратов.

30 января 2022 года примерно в 17:50 при транспортировке пациента бригадой скорой помощи в ГКБ № 5, больной набросился на медика в машине.

Организована доследственная проверка. По результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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