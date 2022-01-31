Житель Заводского района тяжело избил водителя скорой помощи

Вчера, 30 января, в Заводском районе Саратова напали на сотрудника скорой помощи. Подробности сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Примерно в 17:50 мужчину везли в пятую горбольницу. В машине саратовец начал вести себя агрессивно – несколько раз ударил водителя ногой.

Сотрудника «скорой» после нападения пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести. У водителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и гипертонический криз.

В минздраве заверили, что вся необходимая помощь, в том числе психологическая и материальная, будет оказана сотруднику «скорой» в полном объеме.

- Мы с прискорбием констатируем факт того, что нападения на врачей скорой помощи, на медиков стали у нас обыденностью, которые происходят практически ежедневно. Такое отношение к людям, которые, в первую очередь, спасают жизни, особенно это касается сотрудников скорой медицинской помощи, участилось, - сетуют чиновники.

В региональном СУ СК начали проверку, а в городской полиции сообщили следующее:

- В 17:45 в ОП № 6 поступило сообщение от бригады скорой помощи по факту противоправных действий со стороны гражданина 1969 года рождения, который нанес телесные повреждения водителю автомашины. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Гражданин доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Действиям по факту причинения телесных повреждений сотрудниками полиции будет дана правовая оценка.

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