Распоряжение по ящуру
Саратовской области выделили 3,5 миллиона на вакцинацию от ящура. Валерий Радаев подписал соответствующее поручение, о чем информирует региональное правительство.
Из резервного фонда правительства области направлено 3,5 миллиона рублей на вакцинацию от ящура домашнего скота. В шести районах, граничащих с Казахстаном, животным сделают прививки.
Напомним, ранее в шести районах Саратовской области ввели режим повышенной готовности из-за ящура. Вспышка болезни произошла в соседней Оренбургской области, куда она могла попасть из Казахстана.
Распоряжение по ящуру
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