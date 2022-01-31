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Общество31 января 2022 7:55

Саратовской области выделили 3,5 миллиона на вакцинацию от ящура

Валерий Радаев подписал поручение
Наталия Калинина
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Распоряжение по ящуру

Распоряжение по ящуру

Саратовской области выделили 3,5 миллиона на вакцинацию от ящура. Валерий Радаев подписал соответствующее поручение, о чем информирует региональное правительство.

Из резервного фонда правительства области направлено 3,5 миллиона рублей на вакцинацию от ящура домашнего скота. В шести районах, граничащих с Казахстаном, животным сделают прививки.

Напомним, ранее в шести районах Саратовской области ввели режим повышенной готовности из-за ящура. Вспышка болезни произошла в соседней Оренбургской области, куда она могла попасть из Казахстана.

Распоряжение по ящуру

Распоряжение по ящуру

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