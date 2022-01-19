В шести районах Саратовской области ввели режим повышенной готовности, соответствующее распоряжение подписал Валерий Радаев.

С 15 января введен режим повышенной готовности в шести районах: Озинском, Дергачевском, Новоузенском, Александрово-Гайском, Перелюбском и Питерском.

В соседней Оренбургской области выявили ящур, который туда мог попасть из Казахстана. Из-за угрозы заболевания в Саратовскую область запретили ввоз животноводческой продукции из Оренбурга.

Ранее на корсовете, Валерий Радаев поручил в как можно скорее завершить вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота в приграничных с Казахстаном районах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.