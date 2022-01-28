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Валерий Радаев вечером 28 января провел совещание по вопросам уборки Саратова и региональных трасс от снега.

По мнению главы региона, работы организованы не достаточно эффективно. Губернатор заметил. что дело даже не в количестве техники, а в качестве выполнения работ.

- Пока нет примеров полностью очищенных от снега улиц в Саратове. На многих дорогах проезжая часть сужена чуть ли не до одной полосы. И остановки общественного транспорта нужно очистить не только со стороны подходов, а по всей площадке. Хорошая работа должна отражаться не в количестве техники, а в качестве исполнения. Считаю необходимым активнее вести уборку города – мобилизоваться, чтобы изменить положение дел в кратчайшие сроки, - губернатор поручил провести дополнительное заседание оперативного штаба по вопросам организации уборочных работ.

Глава администрации Саратова Михаил Исаев в совещании участия не принимал.

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев доложил, что организованы работы по вывозу снега из города. Из привлеченной техники - 127 единиц задействовано на расчистке улиц, 84 машины вывозят снег. Сегодня в ночь также будет работать техника, переброшенная из районов области. Сейчас решается вопрос по полигонам, куда дополнительно будут складироваться снежные массы.

Зампред Правительства Александр Соловьев проинформировал, что для расчистки областного центра привлечено 240 единиц техники, в том числе 177 самосвалов, порядка 50 погрузчиков. Несколько машин также предоставили служба спасения, ряд организаций. Вся техника распределена по улицам Саратова, составлены графики и маршруты.