В Балаково на лжесотрудников «Водоканала» обратили внимание в полиции. После публикации КП-Саратов правоохранители сообщили о начале проверки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, данное обращение зарегистрировано в дежурной части МУ МВД России «Балаковское». В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее житель Балаково сообщил в социальной сети о появлении в его подъезде странных личностей, которые представляются сотрудниками водоканала. Он снял их на видео.
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