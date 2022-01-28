В Балаково на лжесотрудников «Водоканала» обратили внимание в полиции. После публикации КП-Саратов правоохранители сообщили о начале проверки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, данное обращение зарегистрировано в дежурной части МУ МВД России «Балаковское». В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее житель Балаково сообщил в социальной сети о появлении в его подъезде странных личностей, которые представляются сотрудниками водоканала. Он снял их на видео.

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