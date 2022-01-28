Подозрительные личности в Балаково

Житель Балакова пожаловался на лжесотрудников «Водоканала». Мошенники ходят по подъездам и предлагают горожанам переустановить счетчики «за недорого». Балковец сообщил о подозрительных гражданах в социальной сети.

Как пишет анонимный пользователь в группе «Типичный Балаково!» ВКонтакте, пара представителей некой частной организации предлагает горожанам переустановить счетчик, при этом назвать свою фирму отказывается.

Незваные гости также представляются сотрудниками «Водоканала». Никаких удостоверений не предъявляют. При появлении лишних вопросов угрожают полицией.

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