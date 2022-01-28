Жительница Заводского района сообщила о нападении собак на ребенка

Сегодня, 28 января, жительница Заводского района Саратова сообщила о нападении собак на ее девятилетнего сына. Горожанка обратилась в МБУ «Дорстрой», а также написала об инциденте в социальной сети.

Как пишет Яна Лисицкая в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, инцидент произошел в 11:20 возле дома по адресу Огородная, 91г.

- Стая бродячих собак с бирками и без напала на моего девятилетнего сына, который шел домой с прогулки. Мальчик не получил серьезных укусов, поскольку вмешался взрослый мужчина и разогнал собак, - пишет горожанка.

Напомним, ранее о подобном инциденте сообщила жительница Энгельса. Ей повезло меньше: после укусов собак она попала в больницу.

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