Собаки в Энгельсе
Жительница Энгельса рассказала о нападении стаи собак. СУ СК по Саратовской области сообщило о начале проверки.
По имеющейся информации инцидент произошел вчера, 27 января. Около 16:30 на городском стадионе по улице Нестерова стая бездомных собак напала на женщину, одна из них прокусила ей ногу. Пострадавшая попала в больницу.
Организована доследственная проверка. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных.
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