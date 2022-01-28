Собаки в Энгельсе

Жительница Энгельса рассказала о нападении стаи собак. СУ СК по Саратовской области сообщило о начале проверки.

По имеющейся информации инцидент произошел вчера, 27 января. Около 16:30 на городском стадионе по улице Нестерова стая бездомных собак напала на женщину, одна из них прокусила ей ногу. Пострадавшая попала в больницу.

Организована доследственная проверка. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

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