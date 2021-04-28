В Саратове судью Арбитражного суда отправили под домашний арест на полгода

В Саратовском областном суде вынесено решение о домашнем аресте судьи Арбитражного суда области Шамиля Кулахметова.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, очередной срок домашнего ареста Кулахметова, назначенный ему Нижегородским районным судом, истекает 7 мая.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Защитники настаивали на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Однако у стороны обвинения появились основания считать, что он может скрыться от суда.

Областной суд оставил без удовлетворения довод, что Кулахметову нужно посетить Арбитражный суд для подачи декларации о доходах. Было отмечено, что он может это сделать в сопровождении сотрудника контролирующей службы.

В итоге суд оставил Шамиля Кулахметова под домашним арестом еще на шесть месяцев, то есть до 18 октября 2021 года включительно. Ему было запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими, отправлять и получать письма, использовать все виды связи, кроме вызовов скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб.

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