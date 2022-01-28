Здание стоит на земле, которая ранее принадлежала музею Федина

В Саратове суд отложил дело о сносе ресторана матери Сергея Курихина, который расположен возле музея Федина. Новая дата заседания - 1 февраля. Соответствующая информация появилась сегодня, 28 января, на сайте Арбитражного суда Саратовской области.

Государственный музей К.А.Федина подал в суд на региональный Комитет по управлению имуществом и предпринимательницу Надежду Шиловскую, которая в СМИ называют матерью скандально известного бывшего депутата облдумы Сергея Курихина.

Предметом спора стало задние по адресу Октябрьская, 7, где находится ресторан. Участок, на котором расположено заведение, ранее принадлежал музею. Позже прокуратура признала передачу участка под строительства незаконной. В конце ноября 2021 года правительство Саратовской области обратилось в суд с требованием признать ресторан незаконной постройкой и снести. Одновременно музей планирует вернуть свою землю. Там ранее хотели открыть картинную галерею.

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