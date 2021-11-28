Арбитраж в Саратове объединил в одно дело иски о возврате музею Федина земли под домом матери Сергея Курихина

В Арбитражном суде Саратовской области объединили в одно производство два иска, касающихся участка на улице Октябрьская и здания, стоящего на ней – Октябрьская, 7. Задние оформлено на Надежду Шиловскую – мать известного саратовского бизнесмена и экс-депутата областной думы Сергея Курихина.

Еще в марте 2021 года музей имени Константина Федина подал иск с целью возврата участка земли, который был изъят у музея несколько лет назад. На этом участке вместо предполагавшейся картинной галереи было построено здание с помещениями «многофункционального назначения», где в разное время размещались кафе и ресторан.

Иск о возрасте земли и сносе в течение месяца незаконной постройки площадью 2329 кв.м на Октябрьской,7 подало 25 ноября правительство Саратовской области к собственному Комитету по управлению имуществом, к администрации Саратова и Надежде Шиловской.

- Как установлено судом, заявленные требования, в рамках дел связаны между собой по характеру спорных правоотношений и предмету доказывания, - сообщается в картотеке арбитражных дел. Суд решил объединить оба дела в одно производство для совместного рассмотрения. Заседание по объединенному делу отложено на 21 декабря.

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