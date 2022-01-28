Аткарская больница получила компьютерный томограф и цифровой гентген

.

Аткарская районная больница Саратовской области получила Компьютерный томограф, цифровой рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ-диагностики. Все это - в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

На первом этаже больницы уже установлен новый цифровой рентгенаппарат, смонтирован уникальный для района 80-срезовый японский компьютерный томограф Canon. Поставщик ведет монтаж, настройку и подключение автоматизированного рабочего места врача. После испытания томографа и проверки радиационной безопасности, кабинеты будут лицензированы. Специалисты, которые будт работать на этой технике, уже подготовлены.

Посмотреть на новинки приехал даже глава района Виктор Елин.

.

КТ-аппараты применяются для исследования внутренних органов с помощью рентгеновского излучения. Заболевания можно определить на ранней стадии, а также выявлять специфические изменения в легких при COVID-19 и контролировать состояние легочной ткани в процессе лечения.