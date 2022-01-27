Руководитель холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова выступила с обращением к журналистам «Взгляд-инфо»

Мария Усова предложила коллегам опровергнуть лживую информацию

Генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова выступила с публичным обращением в адрес коллег из агентства «Взгляд-инфо». 27 января на сайте «Взгляда» появился материал «"Стартаперы при бюджете". Первая кассация изучит дело компаньона Марии Усовой».

В нем утверждается, что Усова является партнером оправданного ранее по уголовному делу о мошенничестве бывшего директора ООО "Архангельское" Вадима Емельянова.

Усова намерена добиться опровержения ложной информации.

- Уважаемые коллеги и потерявшие берега журналисты «Взгляда»!

На протяжении двух лет вы пытались связывать меня с коррупционными делами, некогда произошедшими в нашем регионе. Я старалась на это не реагировать, наверное, из сочувствия к вам, ведь вы никогда не определяли самостоятельно редакционную политику издания, в котором работаете. Но ваша очередная публикация, сегодняшняя, все-таки заставляет меня обратиться в суд, а также полицию. Ведь вы начали связывать меня даже с теми людьми, которые не только никогда не являлись моими бизнес-партнерами, но элементарно мне незнакомы.

И доказать это я смогу даже пройдя соответствующую процедуру, допустим, на полиграфе. Поэтому жду от вас опровержения, либо встретимся в суде, - заявила Усова.

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