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Здоровье27 января 2022 13:11

Жителям Саратовской области объяснили правила вакцинации в школе

Вакцинацию детей без разрешения родителей проводить не будут
Наталия Калинина
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Жителям Саратовской области объяснили правила вакцинации в школе. Как заявил сегодня, 27 января, на очередном брифинге по коронавирусу представитель регионального минздрава Денис Грайфер, вакцинацию детей без разрешения родителей проводить не будут.

- В школах вся медицинская помощь, которая не требуется для непосредственной сохранности жизни и здоровья ребенка, осуществляется только с согласия его родителей или законных представителей. Вакцинация подростков от 12 до 14 лет проводится исключительно с согласием родителей или опекуна. С 15 до 17 лет дети сами могут давать согласие на медицинское вмешательство, - отметил медик и вместе с тем заметил, что жителям региона продолжают разъяснять необходимость вакцинации.

- Дети с различными заболеваниями, способными осложнить протекание коронавируса, должны в первую очередь пройти вакцинацию, — резюмировал Грайфер.

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