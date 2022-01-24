В Саратовской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Вчера, 23 января, в регион привезли вакцину «Спутник М».

Саратовская область получила 1 920 доз. Все они распределены между лечебными учреждениями региона. Вакцинация детей и подростков проводится с согласия родителей или законных представителей.

- Это вакцина, рассчитанная на подростков, с 12 по 17 лет включительно. Прививки детям начнут делать на этой неделе, — заявил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер.

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