Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 11:21

В Саратовской области началась вакцинация подростков от коронавируса

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратовской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Вчера, 23 января, в регион привезли вакцину «Спутник М».

Саратовская область получила 1 920 доз. Все они распределены между лечебными учреждениями региона. Вакцинация детей и подростков проводится с согласия родителей или законных представителей.

- Это вакцина, рассчитанная на подростков, с 12 по 17 лет включительно. Прививки детям начнут делать на этой неделе, — заявил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.