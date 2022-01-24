В Саратовской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Вчера, 23 января, в регион привезли вакцину «Спутник М».
Саратовская область получила 1 920 доз. Все они распределены между лечебными учреждениями региона. Вакцинация детей и подростков проводится с согласия родителей или законных представителей.
- Это вакцина, рассчитанная на подростков, с 12 по 17 лет включительно. Прививки детям начнут делать на этой неделе, — заявил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.