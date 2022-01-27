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Общество27 января 2022 11:14

Наш брак счастливый: Все 68 пар, отметившие 50-летие брака в Саратовской области заявили, что счастливы

В Саратовской области за год 68 пар отметили 50-летие брака
Источник:kp.ru
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Юлия Пономарева

Юлия Пономарева

В 2021 году в Саратовской области три пары отметили 70-летний юбилей брака, четыре – 65-летний, 17 пар отметили торжественно 60-летие совместной жизни. Еще 23 семейные пары отпраздновали в 2021 году 55-летний юбилей.

Об этом рассказала в онлайн-эфире Инстаграм начальник управления по делам ЗАГС регионального правительства Юлия Пономарева.

- В отделах ЗАГС есть традиция организовывать торжественные мероприятия на крупные семейные юбилеи. Так, в 2021 году 68 пар отпраздновали золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Все пары, которые отмечали крупные юбилеи в этом году, подчёркивали, что это счастливый брак, – добавила Пономарева.

Все празднования провели, как и обычные бракосочетания, в условиях соблюдения предписаний Роспотребнадзора – молодожены в масках, с соблюдением дистанции в 1,5 метра и ограничением по количеству людей – один человек на четыре квадратных метра.

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